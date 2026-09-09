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Cornebidouille et Cie Médiathèque Thénezay Thénezay

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque Thénezay · Thénezay

Cornebidouille et Cie Médiathèque Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Thénezay
Adresse
10 bis Place de L Hôtel de ville
Ville
79390 Thénezay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Thénezay

Cornebidouille et Cie

Médiathèque Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09 18:00:00

Date(s) :
2026-12-09

La célèbre sorcière de Pierre Bertrand et Magalie Bonniol débarque à l’Evasion. Des jeux, des histoires et pleins d’autres surprises vous attendent.

A partir de 3ans.   .

Médiathèque Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 

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English : Cornebidouille et Cie

L’événement Cornebidouille et Cie Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine

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