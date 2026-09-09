Cornebidouille et Cie Médiathèque Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Thénezay

Cornebidouille et Cie

Médiathèque Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 15:00:00

fin : 2026-12-09 18:00:00

Date(s) :

2026-12-09

La célèbre sorcière de Pierre Bertrand et Magalie Bonniol débarque à l’Evasion. Des jeux, des histoires et pleins d’autres surprises vous attendent.

A partir de 3ans. .

Médiathèque Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cornebidouille et Cie

L’événement Cornebidouille et Cie Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine