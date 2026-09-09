Cornebidouille et Cie Médiathèque Thénezay Thénezay
mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque Thénezay · Thénezay
Informations pratiques
Thénezay
Cornebidouille et Cie
Médiathèque Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09 18:00:00
Date(s) :
2026-12-09
La célèbre sorcière de Pierre Bertrand et Magalie Bonniol débarque à l’Evasion. Des jeux, des histoires et pleins d’autres surprises vous attendent.
A partir de 3ans. .
Médiathèque Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42
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English : Cornebidouille et Cie
L’événement Cornebidouille et Cie Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine
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