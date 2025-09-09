Cornebidouille fait son show ! Chauny
28 Rue de la Paix Chauny Aisne
Du 9 septembre 2025 au 7 février 2026, Cornebidouille fait son show à la médiathèque de Chauny
Du 9 septembre au 20 décembre Concours « crée ta sorcière Cornebidouille »
Mercredi 10 décembre Atelier parents/enfants « Potion de Noël façon Cornebidouille »
Du 6 janvier au 7 février expositions « Cornebidouille de l’école des loisirs » et « exposition des créations du concours »
Mercredi 14 janvier et Mercredi 28 janvier escape game « Tous contre Cornebidouille »
Mercredi 21 janvier Mercredis-moi des histoires « Spécial Cornebidouille »
Samedi 7 février Spectacle Cornebidouille .
28 Rue de la Paix Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 70 98 mediathque@ville-chauny.fr
