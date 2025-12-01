CORNÉLIUS LE TAQUIN Toulouse
CORNÉLIUS LE TAQUIN Toulouse vendredi 12 décembre 2025.
CORNÉLIUS
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10.8 – 10.8 – EUR
10.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Une fanfare à la dérive entre Rythmique New-Orleans, Caribéenne et des paroles à la Prévert.
Ça chante, ça danse, ça transmet une énergie libre qui déchirent la nuit et libère les âmes.
Un carrousel étrange, où tout le monde est bizarre, sauf nous (enfin, peut-être). 10.8 .
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr
English :
A fanfare adrift between New Orleans and Caribbean rhythms and Prévert-like lyrics.
German :
Eine Fanfare, die zwischen New-Orleans-Rhythmik, karibischer Musik und Texten à la Prévert dahintreibt.
Italiano :
Una banda di ottoni alla deriva tra ritmi di New Orleans e dei Caraibi e testi in stile Prévert.
Espanol :
Una banda de música a la deriva entre ritmos de Nueva Orleans y del Caribe y letras al estilo de Prévert.
L’événement CORNÉLIUS Toulouse a été mis à jour le 2025-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE