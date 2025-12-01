CORNÉLIUS LE TAQUIN Toulouse

CORNÉLIUS

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

Une fanfare à la dérive entre Rythmique New-Orleans, Caribéenne et des paroles à la Prévert.

Ça chante, ça danse, ça transmet une énergie libre qui déchirent la nuit et libère les âmes.

Un carrousel étrange, où tout le monde est bizarre, sauf nous (enfin, peut-être).

English :

A fanfare adrift between New Orleans and Caribbean rhythms and Prévert-like lyrics.

German :

Eine Fanfare, die zwischen New-Orleans-Rhythmik, karibischer Musik und Texten à la Prévert dahintreibt.

Italiano :

Una banda di ottoni alla deriva tra ritmi di New Orleans e dei Caraibi e testi in stile Prévert.

Espanol :

Una banda de música a la deriva entre ritmos de Nueva Orleans y del Caribe y letras al estilo de Prévert.

