Cornemuses et chanciaux Le Noyer samedi 14 mars 2026.

Salle des fêtes de la Balance Le Noyer Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14 20:30:00
2026-03-14

Venez nombreux écouter le Duo Babek , puis participer à un boeuf musical.
Vous aurez l’occasion de goûter à d’excellents chanciaux.
Duo Babek est composé de Simon d’Abadie et de Simon Bouche.
Gratuit pour les 15 ans. 12  .

Salle des fêtes de la Balance Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 61 46 08  asso.lagraviere@laposte.net

English :

Come and listen to the Duo Babek , then take part in a musical jam session.
You’ll have the chance to sample some excellent chanciaux.

