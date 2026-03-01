Cornemuses et chanciaux Le Noyer

Cornemuses et chanciaux

Salle des fêtes de la Balance Le Noyer Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez nombreux écouter le Duo Babek , puis participer à un boeuf musical.

Duo Babek est composé de Simon d’Abadie et de Simon Bouche.

Vous aurez l’occasion de goûter à d’excellents chanciaux.

Gratuit pour les 15 ans. 12 .

Salle des fêtes de la Balance Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 61 46 08 asso.lagraviere@laposte.net

English :

Come and listen to the Duo Babek , then take part in a musical jam session.

You’ll have the chance to sample some excellent chanciaux.

