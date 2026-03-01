Cornemuses et chanciaux Le Noyer
Cornemuses et chanciaux Le Noyer samedi 14 mars 2026.
Cornemuses et chanciaux
Salle des fêtes de la Balance Le Noyer Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Venez nombreux écouter le Duo Babek , puis participer à un boeuf musical.
Vous aurez l’occasion de goûter à d’excellents chanciaux.
Duo Babek est composé de Simon d’Abadie et de Simon Bouche.
Gratuit pour les 15 ans. 12 .
Salle des fêtes de la Balance Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 61 46 08 asso.lagraviere@laposte.net
English :
Come and listen to the Duo Babek , then take part in a musical jam session.
You’ll have the chance to sample some excellent chanciaux.
