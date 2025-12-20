Corner éphémère de l’Atelier 40 Cuarenta chez les Gourmandises de Nicolas Peyrehorade

Corner éphémère de l’Atelier 40 Cuarenta chez les Gourmandises de Nicolas

498 Place Aristide Briand Peyrehorade Landes

Début : 2025-12-26

fin : 2026-01-31

L’atelier 40- Cuarenta installera son corner éphémère chez les gourmandises de Nicolas Côté salé à partir du mercredi 17/12, ouverture tous les jours (sauf entre midi et 15h) jusqu’au 24/12.

Puis du 26 au 31/12 pour le jour de l’an.

498 Place Aristide Briand Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 10 17 53

English : Corner éphémère de l’Atelier 40 Cuarenta chez les Gourmandises de Nicolas

L’atelier 40- Cuarenta will set up its temporary corner at Nicolas Côté salé gourmandises from Wednesday 17/12, open daily (except between noon and 3pm) until 24/12.

Then from 26 to 31/12 for New Year’s Day.

