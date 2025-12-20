Corner éphémère de l’Atelier 40 Cuarenta chez les Gourmandises de Nicolas Peyrehorade
Corner éphémère de l’Atelier 40 Cuarenta chez les Gourmandises de Nicolas Peyrehorade vendredi 26 décembre 2025.
Corner éphémère de l’Atelier 40 Cuarenta chez les Gourmandises de Nicolas
498 Place Aristide Briand Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2025-12-26
L’atelier 40- Cuarenta installera son corner éphémère chez les gourmandises de Nicolas Côté salé à partir du mercredi 17/12, ouverture tous les jours (sauf entre midi et 15h) jusqu’au 24/12.
Puis du 26 au 31/12 pour le jour de l’an.
L’atelier 40- Cuarenta installera son corner éphémère chez les gourmandises de Nicolas Côté salé à partir du mercredi 17/12
L’occasion de retrouver tous les fromages et produits iberiques en livre service , commander les plateaux pour Noël et choisir des coffrets cadeaux. Ouverture tous les jours (sauf entre midi et 15h) jusqu’au 24/12.
Puis du 26 au 31/12 pour le jour de l’an. .
498 Place Aristide Briand Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 10 17 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Corner éphémère de l’Atelier 40 Cuarenta chez les Gourmandises de Nicolas
L’atelier 40- Cuarenta will set up its temporary corner at Nicolas Côté salé gourmandises from Wednesday 17/12, open daily (except between noon and 3pm) until 24/12.
Then from 26 to 31/12 for New Year’s Day.
L’événement Corner éphémère de l’Atelier 40 Cuarenta chez les Gourmandises de Nicolas Peyrehorade a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Pays d’Orthe et Arrigans