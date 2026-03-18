Cornes de gazelle marocaine

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Vous connaissez peut-être le restaurant Miéline, vous avez peut-être eu l’occasion de déguster son brunch à la Condition Publique en 2026 elle vous partage ses recettes.

En avril direction le Maroc pour réaliser, et déguster, les emblématiques cornes de gazelle.

À partir de 10 ans.

Vous connaissez peut-être le restaurant Miéline, vous avez peut-être eu l’occasion de déguster son brunch à la Condition Publique en 2026 elle vous partage ses recettes.

En avril direction le Maroc pour réaliser, et déguster, les emblématiques cornes de gazelle.

À partir de 10 ans. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

You may know Miéline’s restaurant, you may have tasted her brunch at the Condition Publique: in 2026 she shares her recipes with you.

In April, we’re off to Morocco to make and taste the emblematic gazelle horns.

Ages 10 and up.

L’événement Cornes de gazelle marocaine Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme