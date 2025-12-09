Cornes et licornes Obsidienne Théâtre municipal Sens

Cornes et licornes Obsidienne

À partir de 3 ans

La nuit, à minuit, dans les prés, si l’on écoute bien, sans être vu, les vaches soufflent dans leurs cornes, elles appellent leurs amies les licornes pour faire un concert…

Autour d’histoires joyeusement contées, puisées dans la féérie médiévale, dans les histoires de nos grand mères et grands-pères ou inventées de toute pièce, Obsidienne invite les petits (et les grands) à un drôle de concert au son des cornes, cornets, cornemuses, muse à corne, gemshorn, flûtes en corne, et des psaltérion, tympanon, rebec, muse, vèze, claquebois, crwth, choron, vihuela, citole, chifonie, bedons et coquilles !

Distribution Ensemble Obsidienne

Production Obsidienne .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

