(Corni)flette Fête du slip#8 Central Café Mesquer
(Corni)flette Fête du slip#8 Central Café Mesquer vendredi 13 février 2026.
(Corni)flette Fête du slip#8
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 17:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Fête du slip #8 ! Avec un tel comptoir en forme de slip, on ne peut pas passer à côté de la fête du slip !
ambiance avec SLOBIGAN (rock surf/garage) et DJ FENUGRECBEAT.
Petite restauration fermière et locale sur place à partir de 19h. pas de réservation .
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
