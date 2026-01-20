(Corni)flette Fête du slip#8 Central Café Mesquer

(Corni)flette Fête du slip#8

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Début : 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

2026-02-13

Fête du slip #8 ! Avec un tel comptoir en forme de slip, on ne peut pas passer à côté de la fête du slip !

ambiance avec SLOBIGAN (rock surf/garage) et DJ FENUGRECBEAT.

Petite restauration fermière et locale sur place à partir de 19h. pas de réservation .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

