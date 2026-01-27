Corporis Fabrica cie empreinte un mouvement (04) Le Plato Romans-sur-Isère
Corporis Fabrica cie empreinte un mouvement (04) Le Plato Romans-sur-Isère vendredi 13 février 2026.
Corporis Fabrica cie empreinte un mouvement (04)
Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
+ adhésion 3€min
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 21:30:00
Date(s) :
2026-02-13
Considéré comme “l’un des plus beaux livres du monde”, notre recherche s’inspire au départ de cet ouvrage fondateur de l’anatomie moderne occidentale.
Le Plato 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org
English :
Considered one of the most beautiful books in the world , our research was initially inspired by this founding work of modern Western anatomy.
