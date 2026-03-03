Corps de monstre au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat
Corps de monstre au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat mardi 7 avril 2026.
Corps de monstre au Moulin du Got
Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 35 EUR
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
2026-04-07
Corps de monstres et taches de brou de noix ! Avec Lydia Roche découvre d’autres mondes en faisant des taches. Pour s’exprimer et créer tout en s’amusant avec les mouvements des encres et de l’eau.
Pour les 6-12 ans,
Matériel fourni,
Réservation obligatoire
Minimum 3 personnes, et maximum 8 personnes. .
Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74 contact@moulindugot.fr
