Corps de monstre au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat

Corps de monstre au Moulin du Got

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Corps de monstres et taches de brou de noix ! Avec Lydia Roche découvre d’autres mondes en faisant des taches. Pour s’exprimer et créer tout en s’amusant avec les mouvements des encres et de l’eau.

Pour les 6-12 ans,

Matériel fourni,

Réservation obligatoire

Minimum 3 personnes, et maximum 8 personnes. .

Moulin du Got Le Pénitent Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 18 74 contact@moulindugot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Corps de monstre au Moulin du Got

L’événement Corps de monstre au Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-02-28 par OT de Noblat