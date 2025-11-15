Corps en cadence (visite-dansée en famille, 6/10 ans) Lafayette Anticipations Paris

Corps en cadence (visite-dansée en famille, 6/10 ans) Lafayette Anticipations Paris samedi 15 novembre 2025.

Vous êtes invité·es à trouver une harmonie collective qui résonne avec la symphonie jouée par l’orchestre de tongs de l’exposition.

Pour laisser votre corps suivre le rythme de la visite, privilégiez des vêtements fluides et des chaussures confortables.

* Réservez un billet par participant·e, un enfant doit être accompagné d’un adulte.

Au cœur de l’exposition Sole crushing de Meriem Bennani, la compagnie de danse Ayoba invite petit·es et grand·es à explorer la musicalité de leurs pas à travers des mouvements rythmés.

Le samedi 10 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 13 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit sous condition Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T11:00:00+02:00_2025-11-15T12:00:00+02:00;2025-12-13T11:00:00+02:00_2025-12-13T12:00:00+02:00;2026-01-10T11:00:00+02:00_2026-01-10T12:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/corps-en-cadence-visite-dansee-en-famille-610-ans