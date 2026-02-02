Corps et accords mêlés Laroque-Timbaut

Corps et accords mêlés

Salle Irène Schoener Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

2026-05-06

Voilà une audition qui propose de tisser des liens entre les univers de la danse, de la flûte et du piano afin de vous proposer une pérégrination métissée à la rencontre de différents compositeurs et pays.

Tout public Durée 1h30

Salle Irène Schoener Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : Corps et accords mêlés

Here’s an audition that weaves together the worlds of dance, flute and piano to take you on a cross-cultural peregrination of different composers and countries.

Open to all Duration: 1h30

