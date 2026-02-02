Corps et accords mêlés Laroque-Timbaut
Corps et accords mêlés Laroque-Timbaut mercredi 6 mai 2026.
Corps et accords mêlés
Salle Irène Schoener Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Voilà une audition qui propose de tisser des liens entre les univers de la danse, de la flûte et du piano afin de vous proposer une pérégrination métissée à la rencontre de différents compositeurs et pays.
Tout public Durée 1h30
Voilà une audition qui propose de tisser des liens entre les univers de la danse, de la flûte et du piano afin de vous proposer une pérégrination métissée à la rencontre de différents compositeurs et pays.
Tout public Durée 1h30 .
Salle Irène Schoener Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Corps et accords mêlés
Here’s an audition that weaves together the worlds of dance, flute and piano to take you on a cross-cultural peregrination of different composers and countries.
Open to all Duration: 1h30
L’événement Corps et accords mêlés Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot