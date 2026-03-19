Corps et Âmes Centre Culturel La Marchoise Gençay

Corps et Âmes Centre Culturel La Marchoise Gençay

Corps et Âmes Centre Culturel La Marchoise Gençay dimanche 29 mars 2026.

Corps et Âmes Centre Culturel La Marchoise Gençay 29 mars – 24 avril

Exposition dessins et peintures d’Hippolyte Galletaux-Grellier

**Hippolyte Galletaux-Grellier**, âgé de 10ans, se passionne pour la musique, la littérature, l’écriture… Il nous dévoile ici ses dernières créations, des dessins et des peintures témoignants d’une créativité déjà manifeste à un si jeune âge !
VERNISSAGE LE 29 MARS – 11h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-29T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-24T18:00:00.000+02:00

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 contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68 https://cc-lamarchoise.com/non-classe/corps-et-ames-hippolyte-galletaux-grellier/

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne


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