Corps et Âmes Centre Culturel La Marchoise Gençay 29 mars – 24 avril

Exposition dessins et peintures d’Hippolyte Galletaux-Grellier

**Hippolyte Galletaux-Grellier**, âgé de 10ans, se passionne pour la musique, la littérature, l’écriture… Il nous dévoile ici ses dernières créations, des dessins et des peintures témoignants d’une créativité déjà manifeste à un si jeune âge !

VERNISSAGE LE 29 MARS – 11h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T18:00:00.000+02:00

1

contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68 https://cc-lamarchoise.com/non-classe/corps-et-ames-hippolyte-galletaux-grellier/

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

