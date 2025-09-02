« Corps et liberté », l’expo qui célèbre les 50 ans de la loi Veil pour le droit à l’avortement Mairie du 10e arrondissement PARIS

Cinquante ans après la loi Veil, force est de constater que le droit à l’avortement, aujourd’hui inscrit dans la Constitution française, reste encore et toujours un combat.

À travers les 10 tableaux qui composent son exposition Corps et liberté, et qui révèlent un puissant travail plastique et graphique, Blanche Albera explore les multiples réalités de l’avortement et du corps asservi. En partant de son histoire personnelle, l’artiste tisse un récit qui rejoint le politique et l’universel en rendant hommage à des figures héroïques – artistes, juristes, militantes – qui se sont mises en danger pour défendre la liberté des femmes à disposer de leur corps.

Cette exposition est à découvrir en accès libre au 4e étage de la Mairie du 10e, aux horaires habituels d’ouverture, du 2 septembre au 6 octobre 2025.

Le vernissage, ouvert à toutes et tous, se déroulera le mardi 2 septembre à partir de 18h45. Au programme :

Lecture « L’histoire de la loi Veil : le combat pour le droit à l’avortement », par Blanche Albera

Concert (violoncelle) par Laure Volpato

Le mardi 02 septembre 2025

de 18h45 à 20h30

Du mardi 02 septembre 2025 au lundi 06 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

