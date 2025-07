Corps et musique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Corps et musique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes samedi 29 novembre 2025.

Dans la limite des places disponibles

Au cours d’un atelier participatif, venez déployer ou bien canaliser votre énergie, en découvrant les percussions corporelles, claquement de mains, bruits de mains sur le corps humain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T11:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90