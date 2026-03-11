Corps-respondances Office de tourisme Chalon-sur-Saône

Corps-respondances

Office de tourisme 4, place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-16

Instinctivement les yeux se posent, non point au hasard, réjouis par l’évidence d’une attraction aux confins de la vie et de la mort.

Une intuition de beauté.

Modeler, sculpter, assembler les matières, les mains au bout du cœur, au bout de l’âme, et poursuivre son chemin. .

Office de tourisme 4, place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 48 53 23 pasck71@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Corps-respondances

L’événement Corps-respondances Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-06 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I