Corps sonores juniors Nogent-sur-Oise
Corps sonores juniors Nogent-sur-Oise mercredi 25 mars 2026.
Corps sonores juniors
84 Rue Jean Jaurès Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 6 – 6 –
6
Tarif groupe (par pers.)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-25 11:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Spectacle Création | Danse et performance | 6 ans et +
Corps Magnétiques Massimo Fusco
Bienvenue dans un cocon où le temps ralentit, où les corps chuchotent, dansent et prennent soin. Imaginée par le danseur Massimo Fusco, cette installation sonore et chorégraphique est une invitation à la détente, à la douceur… et à l’écoute.
Allongés sur des coussins-galets, au coeur d’un bain sonore, enfants et adultes s’abandonnent à une expérience intime. Dans les casques, des récits de corps — singuliers, sensibles, vibrants. Autour, les artistes évoluent avec délicatesse pour prolonger les histoires murmurées à nos oreilles. 6 .
84 Rue Jean Jaurès Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show Creation | Dance and performance | 6 years and up
Magnetic Bodies ? Massimo Fusco
Lying on pebble cushions in a sound bath, children and adults indulge in an intimate experience. In the headphones, stories of bodies? singular, sensitive, vibrant.
German :
Spektakel Kreation | Tanz und Performance | 6 Jahre und älter
Magnetische Körper ? Massimo Fusco
Auf Kieselkissen liegend, inmitten eines Klangbades, geben sich Kinder und Erwachsene einer intimen Erfahrung hin. In den Kopfhörern werden Geschichten von Körpern erzählt? einzigartig, sensibel, vibrierend.
Italiano :
Spettacolo Creazione | Danza e performance | Dai 6 anni in su
Corpi magnetici? Massimo Fusco
Sdraiati su cuscini di ghiaia nel cuore di un bagno sonoro, bambini e adulti si abbandonano a un’esperienza intima. Nelle cuffie, storie di corpi singolari, sensibili, vibranti.
Espanol :
Espectáculo Creación | Danza y espectáculo | A partir de 6 años
Cuerpos magnéticos ? Massimo Fusco
Tumbados sobre cojines de guijarros en el corazón de un baño sonoro, niños y adultos se abandonan a una experiencia íntima. En los auriculares, historias de cuerpos… singulares, sensibles, vibrantes.
