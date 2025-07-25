Corps sonores juniors Nogent-sur-Oise

Corps sonores juniors

84 Rue Jean Jaurès Nogent-sur-Oise Oise

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 11:00:00

2026-03-25

Allon­gés sur des cous­sins-galets, au coeur d'un bain sonore, enfants et adultes s'aban­donnent à une expé­rience intime. Dans les casques, des récits de corps — singu­liers, sensibles, vibrants.

Bien­ve­nue dans un cocon où le temps ralen­tit, où les corps chuchotent, dansent et prennent soin. Imagi­née par le danseur Massimo Fusco, cette instal­la­tion sonore et choré­gra­phique est une invi­ta­tion à la détente, à la douceur… et à l’écoute.

Allon­gés sur des cous­sins-galets, au coeur d’un bain sonore, enfants et adultes s’aban­donnent à une expé­rience intime. Dans les casques, des récits de corps — singu­liers, sensibles, vibrants. Autour, les artistes évoluent avec déli­ca­tesse pour prolon­ger les histoires murmu­rées à nos oreilles. 6 .

84 Rue Jean Jaurès Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show Creation | Dance and performance | 6 years and up

Magnetic Bodies ? Massimo Fusco

Lying on pebble cushions in a sound bath, children and adults indulge in an intimate experience. In the headphones, stories of bodies? singular, sensitive, vibrant.

German :

Spektakel Kreation | Tanz und Performance | 6 Jahre und älter

Magnetische Körper ? Massimo Fusco

Auf Kieselkissen liegend, inmitten eines Klangbades, geben sich Kinder und Erwachsene einer intimen Erfahrung hin. In den Kopfhörern werden Geschichten von Körpern erzählt? einzigartig, sensibel, vibrierend.

Italiano :

Spettacolo Creazione | Danza e performance | Dai 6 anni in su

Corpi magnetici? Massimo Fusco

Sdraiati su cuscini di ghiaia nel cuore di un bagno sonoro, bambini e adulti si abbandonano a un’esperienza intima. Nelle cuffie, storie di corpi singolari, sensibili, vibranti.

Espanol :

Espectáculo Creación | Danza y espectáculo | A partir de 6 años

Cuerpos magnéticos ? Massimo Fusco

Tumbados sobre cojines de guijarros en el corazón de un baño sonoro, niños y adultos se abandonan a una experiencia íntima. En los auriculares, historias de cuerpos… singulares, sensibles, vibrantes.

