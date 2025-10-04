CORPUS Groove, rock et autres influences Le Champ Commun Augan

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Début : 2025-10-04 21:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Corpus est un ensemble de 7 musiciens venus d’horizons différents, réunis par leur passion de la musique. Leurs compositions proposent une musique urbaine métissée, nourrie de rock, de funk, de groove, de reggae ou encore de hip hop, pour ravir le plus grand nombre.

LE CHAMP COMMUN // PRIX LIBRE // CONTACT estaminet@lechampcommun.fr // 0297934851 // Restauration sur place .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

