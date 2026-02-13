Corre, Bebé – Gaya de Medeiros, Théâtre de l’Usine, Genève

Corre, Bebé – Gaya de Medeiros 20 – 22 février Théâtre de l’Usine

Tarifs entre 10 et 20 CHF

Un couple assemble, puis démonte un berceau. Cette activité emblématique inaugure une série de séquences intenses sur le désir de parentalité, et son ambivalence. Poignant.

Dans un monde post-apocalyptique, jumeau du nôtre, un couple trans se projette dans une hypothétique parentalité. Deux personnes se rêvent à trois. L’inquiétude ne tarde pas à talonner la perspective de ce bonheur à venir. Comment en prendre soin d’un bébé sans se perdre ? L’élever et accueillir sa vulnérabilité dans un environnement anxiogène convoque des réactions et réflexions contradictoires, entre aspiration profonde et rejet. Gaya de Medeiros et Ary Zara incarne un duo charnel qui assume une théâtralité frontale teintée de poésie. Un court-métrage tourné en temps réel durant le spectacle conclut la représentation.

En co-accueil avec le TU – Théâtre de l’Usine

Ce spectacle aborde des thèmes sensibles.

Veuillez noter que des sujets tels que le suicide, l’avortement, la perte d’un bébé et les complications gestationnelles sont abordés dans cette œuvre. Il y aura des scènes de nudité partielle.

Tarifs:

Plein tarif CHF 20

Tarif réduit CHF 15

Tarif jeune CHF 12

Tarif 20 ans 20 francs CHF 10

Tarif festivalier·ère CHF 10

Théâtre de l’Usine Pl. des Volontaires 4b, 1204 Genève Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://antigel.ch/event/corre-bebe/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@antigel.ch »}]

