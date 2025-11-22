Correspon-dance Théâtre de l’île Nouville, BP 3695 Nouméa
samedi 22 novembre 2025.
Correspon-dance Théâtre de l'île
Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 2600 – 2600 – 2600 XPF
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-23 20:00:00
2025-11-22
Correspon-dance est librement adaptée d’Émile et Angèle, correspondance.
Nouville, BP 3695 161 avenue James-Cook Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.50.50 contact@theatredelile.nc
English :
Correspon-dance is freely adapted from Émile et Angèle, correspondance.
German :
Correspondence-dance ist eine freie Adaption von Émile et Angèle, correspondance.
Italiano :
Correspon-dance è liberamente tratto da Émile et Angèle, correspondance.
Espanol :
Correspon-dance es una adaptación libre de Émile et Angèle, correspondance.
