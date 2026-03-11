Correspondance Léonor Fini et sa mère, Malvina Braun Issoudun
Correspondance Léonor Fini et sa mère, Malvina Braun Issoudun samedi 4 avril 2026.
Correspondance Léonor Fini et sa mère, Malvina Braun
Rue de l’Hospice Saint-Roch Issoudun Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Une performance de Flora Citroën avec Élisabeth Lenchener
Artiste et éditrice, Flora Citroën travaille depuis deux ans autour de la figure de Leonor Fini, notamment à travers le film Le Salon, actuellement projeté dans l’exposition Leonor Fini Regarde, on dirait des humains. La performance Correspondance Leonor Fini et sa mère, Malvina Braun prolonge ce travail en donnant voix à une sélection de lettres inédites issues de la correspondance entre l’artiste et sa mère, Malvina Braun, conservées à la Beinecke Rare Book & Manuscript Library à Yale, aux États-Unis. .
Rue de l’Hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76
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English :
A performance by Flora Citroën with Élisabeth Lenchener
L’événement Correspondance Léonor Fini et sa mère, Malvina Braun Issoudun a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pays d’Issoudun