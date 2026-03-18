Correspondance scolaire entre les écoles de Nantes et de Rufisque Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 09:00 – 12:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition, par Solidarités Nantes Rufisque (SNR) Les travaux menés dans différentes classes participant à la correspondance scolaire entre les écoles primaires de Nantes et de Rufisque seront exposés à la maison de quartier.Cette année, 26 classes sont engagées dans un projet interculturel autour de la sensibilisation à l’environnement et à la gestion des déchets.Des lettres, des affiches, des photos réalisées dans les domaines des arts visuels, des sciences, de l’éducation à la citoyenneté seront présentées. Exposition du 2 au 10 avril 2026 :Mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18hSamedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h + Vendredi 10 avril 2026 : Concert de Mariama Kouyaté et Vieux Cissokho, duo d’artistes profondément enracinés dans les traditions griots de Casamance, au sud du Sénégal. Dans le cadre de Place auX mondeS

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



Afficher la carte du lieu Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

