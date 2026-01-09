Correspondances animées Médiathèque Saint-Vallier

Correspondances animées

Médiathèque 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Le Département de la Drôme propose un concours d’écriture dans les bibliothèques et médiathèques drômoises. Une chambre d’écriture sera proposée à la médiathèque Drôme des collines pour valoriser le concours d’écriture où vos mots prennent vie.

.

Médiathèque 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 32 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Département de la Drôme is offering a writing competition in its libraries and media libraries. A writing room will be available at the Drôme des collines media library to promote the writing competition, where your words come to life.

L’événement Correspondances animées Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche