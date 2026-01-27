Correspondances animées un concours d’écriture où vos mots prennent vie Place Soljenitsyne Crest
Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest Drôme
Début : Vendredi 2026-03-03 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-03
Concours d’écriture organisé par le Département de la Drôme ds le cadre de 2026, Année Sévigné. Les participants sont invités à rédiger une lettre à un proche, inspirée d’une photographie des Archives départementales. Chambre d’écriture à la médiathèque.
Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr
English :
Writing competition organized by the Département de la Drôme as part of 2026, Année Sévigné. Participants are invited to write a letter to a loved one, inspired by a photograph in the Archives départementales. Writing room at the mediatheque.
