Correspondances animées, un concours d'écriture où vos mots prennent vie
Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
mardi 3 mars 2026.
Médiathèque départementale Diois-Vercors
2 avenue Division du Texas
Die
Drôme
Début : 2026-03-03 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-03
Dans le cadre de 2026, Année Sévigné, le Département de la Drôme propose un concours d’écriture dans les bibliothèques et médiathèques drômoises. Une chambre d’écriture sera proposée à la médiathèque Diois Vercors pour valoriser le concours.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 90
English :
As part of 2026, Année Sévigné, the Département de la Drôme is offering a writing competition in Drôme’s libraries and media libraries. A writing room will be set up at the Diois Vercors media library to promote the competition.
