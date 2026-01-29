Correspondances animées, un concours d’écriture où vos mots prennent vie Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons
Correspondances animées, un concours d’écriture où vos mots prennent vie Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons mardi 3 mars 2026.
Correspondances animées, un concours d’écriture où vos mots prennent vie
Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-03
Dans le cadre de 2026, Année Sévigné, le Département de la Drôme propose un concours d’écriture dans les bibliothèques et médiathèques drômoises. Une chambre d’écriture sera proposée à la médiathèque Drôme provençale pour valoriser le concours.
.
Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of 2026, Année Sévigné, the Département de la Drôme is offering a writing competition in Drôme’s libraries and media libraries. A writing room will be available at the Drôme Provençale media library to promote the competition.
L’événement Correspondances animées, un concours d’écriture où vos mots prennent vie Nyons a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale