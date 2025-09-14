Corrida Parc Théodore Denis Dax

Corrida Parc Théodore Denis Dax dimanche 14 septembre 2025.

Parc Théodore Denis Arènes Dax Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – 84.5 EUR

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Toros de Santiago Domecq, mano a mano Daniel Luque/ Clemente. .

Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 99 09

