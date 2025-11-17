Corrida de BUXY Grande rue Buxy

Corrida de BUXY

Grande rue Dans les rues Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Courir dans les rues pavées d’un village médiéval en plein mois de janvier, ça te parle ? La Corrida de Buxy, c’est l’ambiance d’une course de village avec le goût du bitume et de la bataille chronométrée. Une parenthèse sportive dans le cœur de la Saône-et-Loire. Et attention, les dalles du bourg n’épargnent personne.

Ce que tu vas trouver sur place

• Une Corrida de 10 km et des courses jeunes. On laisse personne sur la touche ;

• Un ravitaillement gourmand à l’arrivée ;

• Une ambiance survoltée au cœur du village et un troupeau de frontales qui arpentent les rues dans la joie et la bonne humeur.

Focus parcours

Tu penses que la Corrida de Buxy, c’est une balade du samedi ? Détrompe-toi. Le parcours se joue au cœur du vieux Buxy, là où les pavés ne pardonnent pas et les ruelles serrées exigent autant de relances que de sang-froid. Une course nerveuse et technique, avec quelques trottoirs à dompter, de la lumière à prévoir (lampe frontale fortement conseillée), et une bonne paire de jambes pour suivre le rythme.

Les jeunes auront aussi de quoi s’exprimer sur des distances adaptées, pendant que les petits enchaînent leurs premières foulées sous les regards émus des parents. La Corrida, c’est une affaire de famille !

Trois (très) bonnes raisons de participer

– Courir à la frontale dans un décor de carte postale médiévale, c’est quand même plus stylé qu’un footing en zone industrielle ;

– Relever un vrai défi technique sur 10 km, avec l’appui (ou la traîtrise) du pavé sous les semelles ;

– Profiter d’une ambiance chaleureuse, locale et sans triche. Ici, pas de suiveurs, pas d’assistance, juste toi, la rue, et le chrono.

Cette course est faite pour toi, rejoins nous ! .

Grande rue Dans les rues Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 78 75 15 info@courir-moroges.fr

