Corrida de la Saint-Sylvestre Saintes
Corrida de la Saint-Sylvestre Saintes mercredi 31 décembre 2025.
Corrida de la Saint-Sylvestre
Pont Bernard Palissy Saintes Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:15:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Départ du pont Palissy à 19h15, pour une arrivée au palais de justice. Parcours en centre ville.
Accueil dès 16h pour la remise des dossards. Infos US Saintes Athlétisme au 06 14 46 75 99
.
Pont Bernard Palissy Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 02 33 27
English :
Departure from Pont Palissy at 7:15pm, arriving at the Palais de Justice. City-center route.
Bibs available from 4pm. Info: US Saintes Athlétisme on 06 14 46 75 99
German :
Abfahrt von der Palissy-Brücke um 19.15 Uhr mit Ankunft am Justizpalast. Laufstrecke im Stadtzentrum.
Empfang ab 16 Uhr für die Ausgabe der Startnummern. Infos: US Saintes Athlétisme unter 06 14 46 75 99
Italiano :
Partenza da Pont Palissy alle 19.15, con arrivo al Palazzo di Giustizia. Percorso attraverso il centro città.
Numeri di gara disponibili dalle 16.00. Info: US Saintes Athlétisme allo 06 14 46 75 99
Espanol :
Salida de Pont Palissy a las 19.15 h, llegada al Palacio de Justicia. Recorrido por el centro de la ciudad.
Dorsales disponibles a partir de las 16.00 horas. Información: US Saintes Athlétisme en el 06 14 46 75 99
