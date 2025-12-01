Corrida de l’Espoir au profit de l’AFM Téléthon Place des halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Corrida de l’Espoir au profit de l’AFM Téléthon

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

La Corrida de l’Espoir au profit du téléthon

organisé par l’association Bagnoles Oxygène

Départ de 17h à 20h au parvis de la gare à Bagnoles de l’Orne

Course à pied et marche nordique de 5 km chaque boucle au départ de l’ancienne gare de Bagnoles de l’Orne.

Départs toutes les heures en 17h et 20h. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à Espoir d’Andaine au profit du téléthon.

3€ la boucle

renseignements au 06 75 11 42 72 .

Place des halles Ancienne gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 75 11 42 72

