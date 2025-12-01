Corrida de l’Espoir au profit de l’AFM Téléthon Place des halles Bagnoles de l’Orne Normandie
Place des halles Ancienne gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
2025-12-12
La Corrida de l’Espoir au profit du téléthon
organisé par l’association Bagnoles Oxygène
Départ de 17h à 20h au parvis de la gare à Bagnoles de l’Orne
Course à pied et marche nordique de 5 km chaque boucle au départ de l’ancienne gare de Bagnoles de l’Orne.
Départs toutes les heures en 17h et 20h. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à Espoir d’Andaine au profit du téléthon.
3€ la boucle
renseignements au 06 75 11 42 72 .
Place des halles Ancienne gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 75 11 42 72
