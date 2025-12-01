Corrida de Montluçon Montluçon

Corrida de Montluçon

Place Jean Jaurès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-28 14:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

La traditionnelle Corrida de Montluçon revient pour une nouvelle édition festive et sportive au cœur du centre-ville !

6 courses déguisées à partir de 4 ans.

Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 50

English :

The traditional Corrida de Montluçon returns for another festive and sporting edition in the heart of the town center!

6 fancy dress races for ages 4 and up.

German :

Die traditionelle Corrida de Montluçon kehrt für eine neue festliche und sportliche Ausgabe im Herzen des Stadtzentrums zurück!

6 verkleidete Rennen für Kinder ab 4 Jahren.

Italiano :

La tradizionale Corrida di Montluçon torna per un altro evento festivo e sportivo nel cuore del centro città!

6 gare in maschera per bambini dai 4 anni in su.

Espanol :

La tradicional Corrida de Montluçon vuelve a ser un acontecimiento festivo y deportivo en pleno centro de la ciudad

6 carreras de disfraces para niños a partir de 4 años.

