Corrida de Montluçon Montluçon
Corrida de Montluçon Montluçon dimanche 28 décembre 2025.
Corrida de Montluçon
Place Jean Jaurès Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 14:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
La traditionnelle Corrida de Montluçon revient pour une nouvelle édition festive et sportive au cœur du centre-ville !
6 courses déguisées à partir de 4 ans.
.
Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 50
English :
The traditional Corrida de Montluçon returns for another festive and sporting edition in the heart of the town center!
6 fancy dress races for ages 4 and up.
German :
Die traditionelle Corrida de Montluçon kehrt für eine neue festliche und sportliche Ausgabe im Herzen des Stadtzentrums zurück!
6 verkleidete Rennen für Kinder ab 4 Jahren.
Italiano :
La tradizionale Corrida di Montluçon torna per un altro evento festivo e sportivo nel cuore del centro città!
6 gare in maschera per bambini dai 4 anni in su.
Espanol :
La tradicional Corrida de Montluçon vuelve a ser un acontecimiento festivo y deportivo en pleno centro de la ciudad
6 carreras de disfraces para niños a partir de 4 años.
