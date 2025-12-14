Corrida de Naussanne Naussannes

Corrida de Naussanne

Salle polyvalente Naussannes Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Le club de basket de Naussannes organise la Corrida de Naussannes

Course de 5km départ à 15h

Sur inscription sur place dès 12h ou en ligne sur ok-time.fr .

Salle polyvalente Naussannes 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 89 55 16

