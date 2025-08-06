Corrida de Noël

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Course pédestre de 5 km empruntant les rues du centre-ville.

Départs courses enfant à 14h,

Corrida à 14h30

Aucune inscription sur place

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

English :

5 km pedestrian race through the streets of the town center.

Children’s race starts at 2pm,

Corrida at 2:30 p.m

No on-site registration

German :

Ein 5 km langer Fußlauf durch die Straßen des Stadtzentrums.

Start der Kinderläufe um 14 Uhr,

Corrida um 14:30 Uhr

Keine Anmeldung vor Ort

Italiano :

Corsa pedonale di 5 km attraverso le strade del centro città.

La gara dei bambini inizia alle 14.00,

Corrida alle 14.30

Nessuna registrazione in loco

Espanol :

Carrera pedestre de 5 km por las calles del centro de la ciudad.

La carrera infantil comienza a las 14.00 horas,

Corrida a las 14.30

No hay inscripción in situ

L’événement Corrida de Noël Abbeville a été mis à jour le 2022-11-23 par OT DE LA BAIE DE SOMME