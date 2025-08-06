Corrida de Noël Abbeville
Corrida de Noël Abbeville dimanche 21 décembre 2025.
Corrida de Noël
Place Max Lejeune Abbeville Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Course pédestre de 5 km empruntant les rues du centre-ville.
Départs courses enfant à 14h,
Corrida à 14h30
Aucune inscription sur place
Course pédestre de 5 km empruntant les rues du centre-ville.
Départs courses enfant à 14h,
Corrida à 14h30
Aucune inscription sur place .
Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
English :
5 km pedestrian race through the streets of the town center.
Children’s race starts at 2pm,
Corrida at 2:30 p.m
No on-site registration
German :
Ein 5 km langer Fußlauf durch die Straßen des Stadtzentrums.
Start der Kinderläufe um 14 Uhr,
Corrida um 14:30 Uhr
Keine Anmeldung vor Ort
Italiano :
Corsa pedonale di 5 km attraverso le strade del centro città.
La gara dei bambini inizia alle 14.00,
Corrida alle 14.30
Nessuna registrazione in loco
Espanol :
Carrera pedestre de 5 km por las calles del centro de la ciudad.
La carrera infantil comienza a las 14.00 horas,
Corrida a las 14.30
No hay inscripción in situ
L’événement Corrida de Noël Abbeville a été mis à jour le 2022-11-23 par OT DE LA BAIE DE SOMME