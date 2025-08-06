Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Corrida de Noël Abbeville

Corrida de Noël Abbeville dimanche 21 décembre 2025.

Corrida de Noël

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Course pédestre de 5 km empruntant les rues du centre-ville.
Départs courses enfant à 14h,
Corrida à 14h30

Aucune inscription sur place
Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France  

English :

5 km pedestrian race through the streets of the town center.
Children’s race starts at 2pm,
Corrida at 2:30 p.m

No on-site registration

German :

Ein 5 km langer Fußlauf durch die Straßen des Stadtzentrums.
Start der Kinderläufe um 14 Uhr,
Corrida um 14:30 Uhr

Keine Anmeldung vor Ort

Italiano :

Corsa pedonale di 5 km attraverso le strade del centro città.
La gara dei bambini inizia alle 14.00,
Corrida alle 14.30

Nessuna registrazione in loco

Espanol :

Carrera pedestre de 5 km por las calles del centro de la ciudad.
La carrera infantil comienza a las 14.00 horas,
Corrida a las 14.30

No hay inscripción in situ

