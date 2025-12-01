Corrida de Noël Brioude
Corrida de Noël Brioude dimanche 21 décembre 2025.
Corrida de Noël
place Lafayette Brioude Haute-Loire
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
La 16e Corrida de Brioude organisée par le CAB Club Athletic Brioude aura lieu le Dimanche 21 décembre 2025
15h Courses enfants
♂️ 17h Courses Adultes
place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The 16th Corrida de Brioude organized by CAB Club Athletic Brioude will take place on Sunday, December 21, 2025
3pm Children’s race
??? 5pm Adult races
German :
Der 16. Corrida de Brioude, der vom CAB Club Athletic Brioude organisiert wird, findet am Sonntag, den 21. Dezember 2025 statt
15 Uhr Rennen für Kinder
??? 17 Uhr Rennen für Erwachsene
Italiano :
La 16ª Corrida de Brioude, organizzata dal CAB Club Athletic Brioude, si svolgerà domenica 21 dicembre 2025
ore 15:00 Gara per bambini
??? ore 17:00 Gare per adulti
Espanol :
La 16ª Corrida de Brioude organizada por el CAB Club Athletic Brioude tendrá lugar el domingo 21 de diciembre de 2025
15h Carreras infantiles
??? 17h Carreras de adultos
L’événement Corrida de Noël Brioude a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne