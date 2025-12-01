Corrida de Noël

Carentan-les-Marais

14 décembre 2025, 10h00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

3 courses enfants et une course populaire de 7km dans le centre ville. Récompense à chaque participant. Podium avec de nombreux lots. .

Centre-ville Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 31

