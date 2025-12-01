Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux Cité des Sports Issy-les-Moulineaux
La Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux plongera ses participants dans un concentré de festivité, entre sport, déguisement et bien sûr magie de Noël.
Les courses au programme :
- 10 k performance
- 10 k des pères Noël (déguisement de père Noël obligatoire)
- 5 k des rennes
- La randonnée de Noël (3 km)
- 3 k des bonhommes de neige (de 11 à 14 ans)
- 1,5 k des lutins (enfants)
La 47ème édition de la Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux a eu lieu le 14 décembre 2025. Point d’orgue de cette journée : la traditionnelle course des pères Noël, le plus grand rassemblement sportif de pères Noël de France !
Le dimanche 14 décembre 2025
De 7 € à 27 €
Tout public.
Cité des Sports 92 Rue du Gouverneur Général Éboué, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux