Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux Cité des Sports Issy-les-Moulineaux

La Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux plongera ses participants dans un concentré de festivité, entre sport, déguisement et bien sûr magie de Noël.

Les courses au programme :

La 47ème édition de la Corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux a eu lieu le 14 décembre 2025. Point d’orgue de cette journée : la traditionnelle course des pères Noël, le plus grand rassemblement sportif de pères Noël de France !

Le dimanche 14 décembre 2025

de à

payant

De 7 € à 27 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-15T00:59:59+01:00

Date(s) : 2025-12-14T00:00:00+02:00_2025-12-14T23:59:00+02:00

Cité des Sports 92 Rue du Gouverneur Général Éboué, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux