Corrida de Noël Mairie Domérat

Corrida de Noël

Mairie 7 rue de Treignat Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Course pour petits et grands organisée par l’association Amitié Nature avec le soutien de la Ville de Domérat.

3 courses enfants et 1 course adultes déguisées (ou non) dans les rues domératoises.

.

Mairie 7 rue de Treignat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes anmcap03@gmail.com

English :

Race for young and old organized by the Amitié Nature association with the support of the town of Domérat.

3 children?s races and 1 adult race in disguise (or not) in the streets of Domérat.

German :

Lauf für Groß und Klein, organisiert vom Verein Amitié Nature mit der Unterstützung der Stadt Domérat.

3 Kinderläufe und 1 Lauf für verkleidete (oder nicht verkleidete) Erwachsene in den Straßen von Domérat.

Italiano :

Gara per grandi e piccini organizzata dall’associazione Amitié Nature con il sostegno della città di Domérat.

3 gare per bambini e 1 gara per adulti in maschera (o meno) per le strade di Domérat.

Espanol :

Carrera para grandes y pequeños organizada por la asociación Amitié Nature con el apoyo de la ciudad de Domérat.

3 carreras para niños y 1 carrera para adultos disfrazados (o no) por las calles de Domérat.

L’événement Corrida de Noël Domérat a été mis à jour le 2025-11-10 par Montluçon Tourisme