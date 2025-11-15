Corrida de Noël Mairie Domérat
Corrida de Noël Mairie Domérat dimanche 21 décembre 2025.
Corrida de Noël
Mairie 7 rue de Treignat Domérat Allier
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Course pour petits et grands organisée par l’association Amitié Nature avec le soutien de la Ville de Domérat.
3 courses enfants et 1 course adultes déguisées (ou non) dans les rues domératoises.
Mairie 7 rue de Treignat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes anmcap03@gmail.com
English :
Race for young and old organized by the Amitié Nature association with the support of the town of Domérat.
3 children?s races and 1 adult race in disguise (or not) in the streets of Domérat.
German :
Lauf für Groß und Klein, organisiert vom Verein Amitié Nature mit der Unterstützung der Stadt Domérat.
3 Kinderläufe und 1 Lauf für verkleidete (oder nicht verkleidete) Erwachsene in den Straßen von Domérat.
Italiano :
Gara per grandi e piccini organizzata dall’associazione Amitié Nature con il sostegno della città di Domérat.
3 gare per bambini e 1 gara per adulti in maschera (o meno) per le strade di Domérat.
Espanol :
Carrera para grandes y pequeños organizada por la asociación Amitié Nature con el apoyo de la ciudad de Domérat.
3 carreras para niños y 1 carrera para adultos disfrazados (o no) por las calles de Domérat.
L’événement Corrida de Noël Domérat a été mis à jour le 2025-11-10 par Montluçon Tourisme