Corrida de Noël Illkirch-Graffenstaden

Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

Dimanche 2025-12-07

La Corrida de Noël marque la fin de l’année dans le calendrier alsacien des courses sur route. Chaque année plus de 2500 coureurs, souvent déguisés, parcourent les rues de la ville lors de cette manifestation festive. .

24 rue Lixenbuhl Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 66 80 00

