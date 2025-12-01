Corrida de Noël Place du Général de Gaulle Plouarzel

Corrida de Noël

Place du Général de Gaulle Complexe polyvalent du bourg Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Avant les fêtes, venez courir à la Corrida de Noël dans les rues illuminées de Plouarzel, organisée par Plouarzel Animation.

3 courses enfants à partir de 16h (de 6 à 12 ans); un 5 km à 17h30 (limité à 350 inscriptions) et un 10 km en nocturne à 18h30 (limité à 450 inscriptions) !

Feu d’artifice avant le 10 km. .

Place du Général de Gaulle Complexe polyvalent du bourg Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 07 10 15 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Corrida de Noël Plouarzel a été mis à jour le 2025-11-17 par OT IROISE BRETAGNE