Corrida de Noël Place du Général de Gaulle Plouarzel

Place du Général de Gaulle Complexe polyvalent du bourg Plouarzel Finistère
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
2025-12-21
Avant les fêtes, venez courir à la Corrida de Noël dans les rues illuminées de Plouarzel, organisée par Plouarzel Animation.
3 courses enfants à partir de 16h (de 6 à 12 ans); un 5 km à 17h30 (limité à 350 inscriptions) et un 10 km en nocturne à 18h30 (limité à 450 inscriptions) !
Feu d’artifice avant le 10 km. .
Place du Général de Gaulle Complexe polyvalent du bourg Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 07 10 15 45
