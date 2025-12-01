Corrida de Noël Plouarzel
Corrida de Noël Plouarzel dimanche 21 décembre 2025.
Corrida de Noël
Place Général de Gaulle Plouarzel Finistère
Avant les fêtes, venez courir à la Corrida de Noël organisée par Plouarzel Animation.
3 courses enfants (6 à 12 ans) à partir de 16h puis dans une ambiance de fête, un 5 km à 17h30 et un 10 km en nocturne à 18h30 ! .
Place Général de Gaulle Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 60 07
