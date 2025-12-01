Corrida de Noël Sens
Corrida de Noël Sens vendredi 12 décembre 2025.
La Corrida de Noël fera vibrer une nouvelle fois les promenades de Sens. Organisée par Sports Challenges Entreprises avec le soutien de la Ville, cette 19e édition invite chacun à marcher ou courir, en famille ou entre amis, sur un parcours festif passant par le marché de Noël.
L’an passé, nous avons frôlé les 1000 participants ! , souligne son président Alain Thomas.
Droits d’inscription 2 €, reversés aux trois associations sportives les plus représentées.
Au programme de la marche, de la course ou du roller, le tout sur une distance allant d’1,5 à 6km.
Les prix à gagner par les associations participantes
– Le meilleur déguisement enfant
– Le meilleur déguisement adulte et d’autres prix !
Boissons chaudes offertes
Inscriptions à partir de 18h, départ à 19h de la place Drapès .
