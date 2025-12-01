Corrida de Noël Sens

Corrida de Noël

Début : 2025-12-12 19:00:00

La Corrida de Noël fera vibrer une nouvelle fois les promenades de Sens. Organisée par Sports Challenges Entreprises avec le soutien de la Ville, cette 19e édition invite chacun à marcher ou courir, en famille ou entre amis, sur un parcours festif passant par le marché de Noël.

L’an passé, nous avons frôlé les 1000 participants ! , souligne son président Alain Thomas.

Droits d’inscription 2 €, reversés aux trois associations sportives les plus représentées.

Au programme de la marche, de la course ou du roller, le tout sur une distance allant d’1,5 à 6km.

Les prix à gagner par les associations participantes

– Le meilleur déguisement enfant

– Le meilleur déguisement adulte et d’autres prix !

Boissons chaudes offertes

Inscriptions à partir de 18h, départ à 19h de la place Drapès .

Place Drapès Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Corrida de Noël

