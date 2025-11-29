CORRIDA DE NOEL QUAI DE LA DAURADE Toulouse

CORRIDA DE NOEL

QUAI DE LA DAURADE Place de la Daurade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Les rues du centre-ville sont envahies par plusieurs centaines de Père Noël qui courent au profit de l’Hôpital des enfants de Purpan.

La Corrida, c’est une grande fête ! Venez simplement courir ou marcher en famille avec votre plus beau déguisement. 4 épreuves sont proposées au départ de la place de la Daurade

(licence ou certificat médical nécessaire)

– 5 km de course

– 10 km de course

– 5 km de marche nordique ou athlétique

– 10 km de marche nordique ou athlétique

Des cadeaux pour tous et une remise des prix pour les meilleurs dans chaque catégorie.

INFORMATIONS PRATIQUES

– Le départ est donné place de la Daurade

– Les inscriptions en ligne peuvent être individuelles ou groupées.

– Aucune inscription possible le jour de l’épreuve.

– Retrait des dossards au magasin Foulées à Balma Gramont.

– Un bonnet de Noel et un sac est offert aux participants et un trophée aux arrivants.

LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES, MAXIMUM ATTEINT, C’EST COMPLET ! .

QUAI DE LA DAURADE Place de la Daurade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 22 21 41 24

English :

The streets of the city center are invaded by several hundred Santa Clauses running in aid of Purpan Children’s Hospital.

L’événement CORRIDA DE NOEL Toulouse a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE