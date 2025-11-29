CORRIDA DE NOEL QUAI DE LA DAURADE Toulouse
CORRIDA DE NOEL QUAI DE LA DAURADE Toulouse dimanche 14 décembre 2025.
CORRIDA DE NOEL
QUAI DE LA DAURADE Place de la Daurade Toulouse Haute-Garonne
Les rues du centre-ville sont envahies par plusieurs centaines de Père Noël qui courent au profit de l’Hôpital des enfants de Purpan.
La Corrida, c’est une grande fête ! Venez simplement courir ou marcher en famille avec votre plus beau déguisement. 4 épreuves sont proposées au départ de la place de la Daurade
(licence ou certificat médical nécessaire)
– 5 km de course
– 10 km de course
– 5 km de marche nordique ou athlétique
– 10 km de marche nordique ou athlétique
Des cadeaux pour tous et une remise des prix pour les meilleurs dans chaque catégorie.
INFORMATIONS PRATIQUES
– Le départ est donné place de la Daurade
– Les inscriptions en ligne peuvent être individuelles ou groupées.
– Aucune inscription possible le jour de l’épreuve.
– Retrait des dossards au magasin Foulées à Balma Gramont.
– Un bonnet de Noel et un sac est offert aux participants et un trophée aux arrivants.
LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES, MAXIMUM ATTEINT, C’EST COMPLET ! .
QUAI DE LA DAURADE Place de la Daurade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 22 21 41 24
English :
The streets of the city center are invaded by several hundred Santa Clauses running in aid of Purpan Children’s Hospital.
