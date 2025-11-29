Corrida de Paimpol Salle des Fêtes Paimpol

Corrida de Paimpol Salle des Fêtes Paimpol samedi 29 novembre 2025.

Corrida de Paimpol

Salle des Fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 13:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Passage dans les rues pavées du centre ville et sur le port. Tout le parcours est éclairé, la frontale n’est pas obligatoire ! Produits locaux offerts à tous les participants. Événement organisé par le Pays de Paimpol Athlétisme au profit de 4 associations Paimpolaises. A 13h, marche; visite ateliers Eouzan à 16h30, Ecole d’athlé (1 bouvle) à 16h45, poussins (2 boucles) à 17h10, Benj/minimes (2 boucles) à 18h, 5,2km (2 boucles) à 19h, 9,9 km (3 boucles). Course de nuit en boucle de 9,9km. .

Salle des Fêtes Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 38 50 34

L’événement Corrida de Paimpol Paimpol a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol