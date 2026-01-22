Corrida de Pâques Arènes Aignan
Corrida de Pâques Arènes Aignan samedi 4 avril 2026.
Corrida de Pâques
Arènes AIGNAN Aignan Gers
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Ce petit village avec ses arènes André-Ladouès, construites en 1931, accueillant depuis 1993 à Pâques ses fidèles aficionados.
Programme
11h Novillada & repas
Cartel Erales de l’Astarac
17h Corrida
Cartel Arauz de Robles.
Programme détaillé à venir
Arènes AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 90 53 aignanytoros@orange.fr
English :
This small village with its André-Ladouès bullring, built in 1931, has been welcoming its faithful aficionados at Easter since 1993.
Program
11 a.m. Novillada & meal
Cartel: Erales de l’Astarac
5pm Corrida
Cartel: Arauz de Robles.
Detailed program to come
