Corrida de Pâques

Arènes AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Ce petit village avec ses arènes André-Ladouès, construites en 1931, accueillant depuis 1993 à Pâques ses fidèles aficionados.

Programme

11h Novillada & repas

Cartel Erales de l’Astarac

17h Corrida

Cartel Arauz de Robles.

Programme détaillé à venir

.

Arènes AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 90 53 aignanytoros@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This small village with its André-Ladouès bullring, built in 1931, has been welcoming its faithful aficionados at Easter since 1993.

Program

11 a.m. Novillada & meal

Cartel: Erales de l’Astarac

5pm Corrida

Cartel: Arauz de Robles.

Detailed program to come

L’événement Corrida de Pâques Aignan a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65