Corrida de Vauzelles 46ème édition Mairie Varennes-Vauzelles

Début : 2025-12-27 18:15:00

fin : 2025-12-27 23:00:00

2025-12-27

46ème Corrida de Vauzelles !

Organisée par Varennes-Vauzelles Running. Rendez vous le samedi 27 décembre.

Une course placée sous la devise La perf d’accord, mais la fête d’abord ! donc coureurs déguisés.

Course nocturne pensez à votre lampe frontale. Départ devant la mairie.

Ouverte à tous les coureurs, licenciés ou non, qui veulent terminer l’année dans la bonne humeur et l’esprit festif.

Préparez vos costumes, vos baskets… et votre bonne humeur

Ouvert à tous les coureurs licenciés et non licenciés qui veulent se joindre à la fête.

Infos sur www.varennes-vauzellesrunning.fr/la-corrida .

Mairie 54 Avenue Louis Fouchere Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté corridadevauzelles@gmail.com

