Corrida de Vauzelles 46ème édition Mairie Varennes-Vauzelles

Corrida de Vauzelles 46ème édition
Mairie 54 Avenue Louis Fouchere Varennes-Vauzelles Nièvre
Début : 2025-12-27 18:15:00
fin : 2025-12-27 23:00:00
2025-12-27
46ème Corrida de Vauzelles !
Organisée par Varennes-Vauzelles Running. Rendez vous le samedi 27 décembre.
Une course placée sous la devise La perf d’accord, mais la fête d’abord ! donc coureurs déguisés.
Course nocturne pensez à votre lampe frontale. Départ devant la mairie.
Ouverte à tous les coureurs, licenciés ou non, qui veulent terminer l’année dans la bonne humeur et l’esprit festif.
Préparez vos costumes, vos baskets… et votre bonne humeur
Ouvert à tous les coureurs licenciés et non licenciés qui veulent se joindre à la fête.
Infos sur www.varennes-vauzellesrunning.fr/la-corrida .
Mairie 54 Avenue Louis Fouchere Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté corridadevauzelles@gmail.com
