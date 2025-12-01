Corrida nordique

Place Jules Ferry Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 19:00:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Course ou marche festive organisée par l’Office municipal du sport en partenariat avec la Ville. Ouverte, dès 6 ans. Venez déguisés, les meilleurs costumes seront récompensés.

.

Place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes omsyzeure@gmail.com

English :

Festive run or walk organized by the Office municipal du sport in partnership with the town. Open to children aged 6 and over. Come in disguise; prizes will be awarded for the best costumes.

German :

Festlicher Lauf oder Spaziergang, organisiert vom städtischen Sportamt in Partnerschaft mit der Stadt. Offen für alle ab 6 Jahren. Kommen Sie verkleidet, die besten Kostüme werden prämiert.

Italiano :

Corsa o passeggiata festiva organizzata dall’Ufficio comunale dello sport in collaborazione con la città. Aperto ai bambini dai 6 anni in su. Venite in maschera: saranno assegnati premi per i migliori costumi.

Espanol :

Carrera o marcha festiva organizada por la Oficina municipal del deporte en colaboración con la ciudad. Abierto a niños a partir de 6 años. Los mejores disfraces serán premiados.

L’événement Corrida nordique Yzeure a été mis à jour le 2025-11-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région