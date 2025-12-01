Corrida nordique Yzeure
Corrida nordique Yzeure vendredi 26 décembre 2025.
Corrida nordique
Place Jules Ferry Yzeure Allier
Début : 2025-12-26 19:00:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Course ou marche festive organisée par l’Office municipal du sport en partenariat avec la Ville. Ouverte, dès 6 ans. Venez déguisés, les meilleurs costumes seront récompensés.
Place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes omsyzeure@gmail.com
English :
Festive run or walk organized by the Office municipal du sport in partnership with the town. Open to children aged 6 and over. Come in disguise; prizes will be awarded for the best costumes.
German :
Festlicher Lauf oder Spaziergang, organisiert vom städtischen Sportamt in Partnerschaft mit der Stadt. Offen für alle ab 6 Jahren. Kommen Sie verkleidet, die besten Kostüme werden prämiert.
Italiano :
Corsa o passeggiata festiva organizzata dall’Ufficio comunale dello sport in collaborazione con la città. Aperto ai bambini dai 6 anni in su. Venite in maschera: saranno assegnati premi per i migliori costumi.
Espanol :
Carrera o marcha festiva organizada por la Oficina municipal del deporte en colaboración con la ciudad. Abierto a niños a partir de 6 años. Los mejores disfraces serán premiados.
L’événement Corrida nordique Yzeure a été mis à jour le 2025-11-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région