Corrida pédestre de Lourdes LOURDES Lourdes

Corrida pédestre de Lourdes

LOURDES Départ des Halles de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

C’est le rendez-vous annuel l’association U.A.Lourdes en partenariat avec la Ville de Lourdes, organise le samedi 13 décembre 2025, la corrida pédestre dans les rues de Lourdes ! Top départ des festivités aux halles de Lourdes à partir de 17h.

Lancée par l’UAL le 15 décembre 2012, la Corrida Pédestre se déroule chaque année le deuxième samedi de décembre, dans une ambiance chaleureuse et festive. En lien avec l’esprit de Noël, cette épreuve invite petits et grands à venir s’amuser et partager un moment sportif en famille. Les meilleurs coureurs de la région honorent souvent l’événement de leur présence.

Trois épreuves sont prévues, avec un parcours tracé au cœur des rues pittoresques de Lourdes. Le circuit de 3,3 km inclut des passages dans les ruelles typiques et quelques montées d’escaliers pour ajouter du challenge

> La Père Noël (400 m) pour les moins de 8 ans.

> La Tourniquet (800 m) course pour les enfants de 9 à 10 ans à partir de 17h au Palais des Congrès.

> La Course des as (3 km 300 | 9 km 900) lampe frontale vivement recommandée à partir de 19h30 aux Halles.

Informations et inscriptions via les coordonnées ci-dessous.

LOURDES Départ des Halles de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 09 58 17 u.a.lourdes65@gmail.com

English :

It’s an annual event: the U.A.Lourdes association, in partnership with the town of Lourdes, is organizing the corrida pédestre in the streets of Lourdes on Saturday December 13, 2025! The festivities kick off at Les Halles de Lourdes at 5pm.

Launched by the UAL on December 15, 2012, the Corrida Pédestre takes place every year on the second Saturday in December, in a warm and festive atmosphere. In keeping with the spirit of Christmas, this event invites young and old alike to come and have fun and share a sporting moment with the family. The region?s top racers often grace the event with their presence.

Three events are planned, with the course mapped out through the picturesque streets of Lourdes. The 3.3 km circuit includes passages through typical alleyways and a few stair climbs for added challenge:

> Santa Claus (400 m): for under-8s.

> The Tourniquet (800 m): a race for children aged 9 to 10, starting at 5 p.m. at the Palais des Congrès.

> Course des as (3 km 300 | 9 km 900) headlamp recommended from 7.30pm at Les Halles.

Information and registration via the contact details below.

German :

Das ist der jährliche Termin: Der Verein U.A.Lourdes organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Lourdes am Samstag, den 13. Dezember 2025, den Fußmarsch durch die Straßen von Lourdes! Start der Feierlichkeiten in den Markthallen von Lourdes ab 17 Uhr.

Die am 15. Dezember 2012 von der UAL ins Leben gerufene Corrida Pédestre findet jedes Jahr am zweiten Samstag im Dezember statt. In Verbindung mit der Weihnachtsstimmung lädt dieser Wettkampf Jung und Alt dazu ein, sich zu amüsieren und einen sportlichen Moment mit der Familie zu teilen. Die besten Fahrer der Region beehren die Veranstaltung oft mit ihrer Anwesenheit.

Es gibt drei Wettkämpfe, wobei die Strecke durch die malerischen Straßen von Lourdes führt. Die 3,3 km lange Strecke führt durch die typischen Gassen und bietet einige Treppenstufen, die für eine zusätzliche Herausforderung sorgen:

> Der Weihnachtsmann (400 m): für Kinder unter 8 Jahren.

> Tourniquet (800 m): Rennen für Kinder von 9 bis 10 Jahren.

> Der Lauf der Asse (3 km 300 | 9 km 900): Stirnlampe dringend empfohlen, ab 19:30 Uhr in Les Halles.

Informationen und Anmeldungen über die unten stehenden Kontaktdaten.

Italiano :

È l’appuntamento annuale: l’associazione U.A.Lourdes, in collaborazione con la Città di Lourdes, organizza la corrida pedonale per le vie di Lourdes sabato 13 dicembre 2025! I festeggiamenti avranno inizio alle Halles de Lourdes alle ore 17.00.

Lanciata dall’UAL il 15 dicembre 2012, la Corrida Pédestre si svolge ogni anno il secondo sabato di dicembre, in un’atmosfera calda e festosa. In linea con lo spirito natalizio, questo evento invita grandi e piccini a divertirsi e a condividere un momento di sport con la famiglia. I migliori corridori della regione sono spesso presenti all’evento.

Il programma prevede tre eventi e il percorso si snoda attraverso le pittoresche strade di Lourdes. Il circuito di 3,3 km comprende tratti attraverso le tipiche stradine e alcune salite per una maggiore sfida:

> Il Babbo Natale (400 m): per i minori di 8 anni.

> Il Tourniquet (800 m): gara per bambini di 9 e 10 anni con partenza alle 17.00 dal Palazzo dei Congressi.

> La Course des as (3 km 300 | 9 km 900): si consiglia di usare le lampade frontali a partire dalle 19.30 a Les Halles.

Informazioni e iscrizioni tramite i contatti indicati di seguito.

Espanol :

Es la cita anual: la asociación U.A.Lourdes, en colaboración con la Ciudad de Lourdes, organiza la corrida pedestre por las calles de Lourdes el sábado 13 de diciembre de 2025 Los festejos comenzarán en las Halles de Lourdes a las 17.00 horas.

Lanzada por la UAL el 15 de diciembre de 2012, la Corrida Pédestre se celebra cada año el segundo sábado de diciembre, en un ambiente cálido y festivo. En consonancia con el espíritu navideño, este evento invita a grandes y pequeños a divertirse y compartir un momento deportivo en familia. Los mejores corredores de la región suelen honrar el evento con su presencia.

El programa incluye tres pruebas, con un recorrido por las pintorescas calles de Lourdes. El circuito de 3,3 km incluye tramos por las típicas calles estrechas y algunas subidas de escaleras para mayor desafío:

> El Papá Noel (400 m): para menores de 8 años.

> El Tourniquet (800 m): carrera para niños de 9 y 10 años con salida a las 17.00 h en el Palacio de Congresos.

> La Course des as (3 km 300 | 9 km 900): se recomienda el uso de linternas frontales a partir de las 19.30 h en Les Halles.

Información e inscripciones en las direcciones indicadas más abajo.

