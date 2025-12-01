Corrida Pédestre Prémilhat

Corrida Pédestre

Bourg Prémilhat Allier

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

La municipalité de Prémilhat organise la 8ème édition de la corrida pédestre Corrida de Prémilhat le Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 10h dans le Bourg de Prémilhat.

L’association Sports Attitude Prémilhat est partenaire de cette organisation.

.

Bourg Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes corridapremilhatoise@gmail.com

English :

The municipality of Prémilhat is organizing the 8th edition of the Corrida de Prémilhat walking race on Sunday December 14, 2025, starting at 10am in the village of Prémilhat.

The Sports Attitude Prémilhat association is a partner in this organization.

