Corrida portugaise Parc Théodore Denis Dax

Corrida portugaise Parc Théodore Denis Dax samedi 13 septembre 2025.

Corrida portugaise

Parc Théodore Denis Arènes Dax Landes

Tarif : 13.5 – 13.5 – 21.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Venez découvrir la tradition équestre portugaise sans mise à mort. Spectacle avec les toros de Campos Pena et les cavaliers Luís Rouxinol et son fils, Luís Rouxinol Junior.

Puis les Forcados Amadores de Chamusca défieront les toros à mains nues dans une démonstration de courage et de cohésion, pour tenter la célèbre pega de cara . .

Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 99 09

English : Corrida portugaise

German : Corrida portugaise

Italiano :

Espanol : Corrida portugaise

L’événement Corrida portugaise Dax a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Grand Dax