Corrida portugaise Parc Théodore Denis Dax

Tarif : 13.5 – 13.5 – 21.5 EUR
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Venez découvrir la tradition équestre portugaise sans mise à mort. Spectacle avec les toros de Campos Pena et les cavaliers Luís Rouxinol et son fils, Luís Rouxinol Junior.
Puis les Forcados Amadores de Chamusca défieront les toros à mains nues dans une démonstration de courage et de cohésion, pour tenter la célèbre pega de cara . .
Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 99 09
