Corrida gymnase Saint-Mihiel

Corrida

gymnase Place du Sahara Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-27 17:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

> DISTANCES ET TARIFS

1 km 2 Euros

2 km 2 Euros

8 km 8 Euros

> HORAIRES DE DEPART

1 km 18h30

2 km 18h30

8 km 19H00

> RETRAIT DES DOSSARDS

Le retrait des dossards se fera au Gymnase de la Place des Moines le 27 décembre 2025, à partir de 17h00.

> INFORMATIONS DIVERSES

La clôture des inscriptions pour la corrida est fixée au vendredi 26 décembre 2025 à 20h00.Tout public

gymnase Place du Sahara Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

English :

> DISTANCES AND PRICES

1 km 2 Euros

2 km 2 Euros

8 km 8 Euros

> START TIMES

1 km 18h30

2 km 18h30

8 km 19H00

> NUMBER PICK-UP

Numbers will be collected at the Place des Moines Gymnasium on December 27, 2025, from 5:00 pm.

> OTHER INFORMATION

Registration for the bullfight closes at 8:00 pm on Friday, December 26, 2025.

German :

> ENTFERNUNGEN UND PREISE

1 km: 2 Euro

2 km: 2 Euro

8 km: 8 Euro

> STARTZEITEN

1 km: 18.30 Uhr

2 km: 18.30 Uhr

8 km: 19H00

> ABHOLUNG DER STARTNUMMERN

Die Startnummern können am 27. Dezember 2025 ab 17:00 Uhr im Gymnasium Place des Moines abgeholt werden.

> VERSCHIEDENE INFORMATIONEN

Der Anmeldeschluss für den Stierkampf ist Freitag, der 26. Dezember 2025, um 20.00 Uhr.

Italiano :

> DISTANZE E PREZZI

1 km 2 euro

2 km 2 euro

8 km 8 euro

> ORARI DI INIZIO

1 km 18h30

2 km 18h30

8 km 19H00

> RITIRO DEI NUMERI DI GARA

I numeri saranno ritirati presso la palestra di Place des Moines il 27 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.00.

> ALTRE INFORMAZIONI

Le iscrizioni alla corrida si chiudono alle ore 20.00 di venerdì 26 dicembre 2025.

Espanol :

> DISTANCIAS Y PRECIOS

1 km 2 Euros

2 km 2 Euros

8 km 8 Euros

> HORARIOS DE SALIDA

1 km 18h30

2 km 18h30

8 km 19H00

> RETIRADA DE DORSALES

Los dorsales se recogerán en el gimnasio de la Place des Moines el 27 de diciembre de 2025, a partir de las 17h00.

> OTRAS INFORMACIONES

Las inscripciones para la corrida se cierran a las 20:00 horas del viernes 26 de diciembre de 2025.

