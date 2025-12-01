Corrida gymnase Saint-Mihiel
Corrida gymnase Saint-Mihiel samedi 27 décembre 2025.
Corrida
gymnase Place du Sahara Saint-Mihiel Meuse
Début : Samedi 2025-12-27 17:00:00
2025-12-27
> DISTANCES ET TARIFS
1 km 2 Euros
2 km 2 Euros
8 km 8 Euros
> HORAIRES DE DEPART
1 km 18h30
2 km 18h30
8 km 19H00
> RETRAIT DES DOSSARDS
Le retrait des dossards se fera au Gymnase de la Place des Moines le 27 décembre 2025, à partir de 17h00.
> INFORMATIONS DIVERSES
La clôture des inscriptions pour la corrida est fixée au vendredi 26 décembre 2025 à 20h00.Tout public
gymnase Place du Sahara Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est
English :
> DISTANCES AND PRICES
1 km 2 Euros
2 km 2 Euros
8 km 8 Euros
> START TIMES
1 km 18h30
2 km 18h30
8 km 19H00
> NUMBER PICK-UP
Numbers will be collected at the Place des Moines Gymnasium on December 27, 2025, from 5:00 pm.
> OTHER INFORMATION
Registration for the bullfight closes at 8:00 pm on Friday, December 26, 2025.
German :
> ENTFERNUNGEN UND PREISE
1 km: 2 Euro
2 km: 2 Euro
8 km: 8 Euro
> STARTZEITEN
1 km: 18.30 Uhr
2 km: 18.30 Uhr
8 km: 19H00
> ABHOLUNG DER STARTNUMMERN
Die Startnummern können am 27. Dezember 2025 ab 17:00 Uhr im Gymnasium Place des Moines abgeholt werden.
> VERSCHIEDENE INFORMATIONEN
Der Anmeldeschluss für den Stierkampf ist Freitag, der 26. Dezember 2025, um 20.00 Uhr.
Italiano :
> DISTANZE E PREZZI
1 km 2 euro
2 km 2 euro
8 km 8 euro
> ORARI DI INIZIO
1 km 18h30
2 km 18h30
8 km 19H00
> RITIRO DEI NUMERI DI GARA
I numeri saranno ritirati presso la palestra di Place des Moines il 27 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.00.
> ALTRE INFORMAZIONI
Le iscrizioni alla corrida si chiudono alle ore 20.00 di venerdì 26 dicembre 2025.
Espanol :
> DISTANCIAS Y PRECIOS
1 km 2 Euros
2 km 2 Euros
8 km 8 Euros
> HORARIOS DE SALIDA
1 km 18h30
2 km 18h30
8 km 19H00
> RETIRADA DE DORSALES
Los dorsales se recogerán en el gimnasio de la Place des Moines el 27 de diciembre de 2025, a partir de las 17h00.
> OTRAS INFORMACIONES
Las inscripciones para la corrida se cierran a las 20:00 horas del viernes 26 de diciembre de 2025.
L’événement Corrida Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-02 par OT COEUR DE LORRAINE